Какой ангел-хранитель дарован именно вашему знаку Зодиака

У всех представителей годового круга есть свои ангелы, оберегающие от бед

К человеку обычно приставлены ангелы-хранители, которые берегут от разных проблем и подсказывают верную дорогу. Эзотерики утверждают, что каждый знак Зодиака получил своего, самого сильного ангела-покровителя.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Его бережет ангел-творец, одаряя энергией и силами. Под защитой такого ангела Овны добьются нереальных высот по карьерной дороге и не испугаются трудностей в жизни.Этому знаку в спутники достался ангел Троицы, дарящий упорство и терпение, благодаря чему Тельцы могут выдерживать невероятные телесные нагрузки и качели эмоций.Этому "парному" знаку достался в покровители ангел общения, помогающий им открываться миру и адаптироваться к любым жизненным ситуациям.Ракам достался ангел изобилия, дарующий любовь к дому и родным. Обладая сильной интуицией, этот знак собрал больше всего отличных семьянинов.У Льва в хранителях небесный покровитель земной силы. От него знаки получают восторг публики и яркие индивидуальные качества, а также харизму и талант вести людей за собой.У хладнокровного земного знака в обережниках – целитель, настроивший Дев на практический ум и страстную любовь к чистоте и аккуратности. Дева умеет одолеть хаос, где бы он ни наступил, в работе или дома.Здесь работает "коллега" купидона, ангел любви. Он дарит тягу к справедливости и любовь к окружающим. Кроме того, этот крылатый убеждает Весов быть в гармонии и мире.У этого знака в покровителях ангел перевоплощения, дающий стойкость и умение не хуже рентгена видеть окружающих насквозь. С такими дарами сложно не стать успешным в любой ситуации.Им управляет ангел счастья, подаривший своим подопечным любовь к свободе и стремление к новому. Подарок этого ангела Стрельцам – желание познать мир как можно глубже.Козерогу помогает ангел-созидатель, подаривший дар сосредотачиваться на цели и преодолевать трудный путь к карьерным вершинам.Ангел свободы одарил этот знак мечтательностью и громадным творческим талантом. Трудно найти кого-то, умеющего генерировать идеи лучше.Ангел грез научил Рыб эмпатии и готовности помогать близким. А некоторым подарил еще и дар ясновидения, показывая этим особую расположенность.

Ранее мы писали, что некоторым знакам Зодиака в 2024 году Дракон принесет удачу.

