Каким знакам китайского гороскопа Дракон принесет удачу в 2024 году

Каким знакам китайского гороскопа Дракон принесет удачу в 2024 году
Фото: pixabay.com
Жизнь некоторых людей может поменяться

С наступлением 2024 года мы перешли под власть Зеленого деревянного Дракона. Конечно, всю силу мифическое животное обретет лишь 10 февраля, когда традиционный Новый год встретят китайцы.

Однако уже очевидно, что древний символ благородства, чести и успеха в наступившем году принесет удачу некоторым знакам китайского гороскопа. 

Особо повезет людям, родившимся под знаком Свиньи. В китайской культуре этот животное ассоциируется с трудолюбием и честностью, которые и дадут свои плоды.

Удача ожидает также носителей благородных качеств, свойственных Обезьяне и Козе, которые давно заслужили перемен.

Родившимся под знаком Крысы в новом году необходимо будет упорно идти к своей цели, зато сюрпризы их будут ждать на протяжении всех 12 месяцев.

Наконец, 2024 год принесет удачу людям, находящимся под покровительством Тигра. Дракон поможет им в финансовых вопросах.

Ранее мы сообщали, у каких знаков зодиака изменится семейное положение в 2024 году.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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