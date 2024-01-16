Астролог Борщ раскрыла тайну будущего на 2024 год

Астролог Борщ раскрыла тайну будущего на 2024 год
Фото:freepik.com
Татьяна назвала этот год судьбоносным для всех

Кроме того, что 2024 год – високосный, так еще и многие астрологи мира называют его судьбоносным. Так и Татьяна Борщ считает, что в грядущие двенадцать месяцев все человечество ждет множество перемен. 

Татьяна уверена, что если в начале года все идет тихо и гладко, радоваться рано. По мнению астролога, примерно с конца лета начнутся тяжелые времена. Это подтверждает Юпитер и Сатурн, которые вступят в противостояние в этот период. 

Кроме того, астролог рекомендует не вкладывать средства в ювелирные украшения в этом году  —  это не только пользу не принесет, но и обернется убытками. А вот в недвижимость инвестировать можно и даже нужно, сообщила Татьяна Борщ. 

Также астролог составила гороскоп для каждой из четырех стихий. Так, огненным знакам придется много работать. Стрельцы, Овны и Львы окажутся наиболее финансово успешными в 2024 году. 

Представителям стихии земли тоже улыбнется удача. В этом году Тельцов, Дев и Козеров ждет успех в любовных отношениях .

Представителям воздуха Татьяна Борщ предрекла переезд или крупный ремонт. Также, по мнению астролога, у Близнецов, Весов и Водолеев изменится приоритет в работе, либо в личной жизни. 

Знакам стихии воды, по словам астролога, следует включить режим повышенной осторожности. Татьяна сообщила, что у Раков, Скорпионов и Рыб могут быть проблемы с законом. 

Ранее астролог Глоба сообщила, что в 2024 году все знаки Зодиака ждут ужасные трудности. 

Источник: "Прямой эфир" на Россия 1 ✓ Надежный источник
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