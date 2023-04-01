Глоба назвала самый успешный в апреле знак зодиака

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Астролог Тамара Глоба утверждает, что уже 1 апреля представители определенного знака зодиака начнут ощущать влияние судьбы на свою жизнь. По ее словам, их ждет невероятная удача, которая продлиться весь месяц. Речь идет о Тельцах.
Она утверждает, что середина весны окажется для людей, родившихся под этим созвездием, крайне благоприятной. Возможности будут появляться на различных направлениях жизни: в любви, карьере и финансах. И в этом вопросе крайне важно будет вовремя их заметить и воспользоваться.
Глоба предупреждает – руководство будет внимательно присматриваться к Тельцам и их деятельности, и при благополучном исходе это может привести к повышению.
Вторая половина месяца будет наиболее удачной для личной жизни. Тельцы смогут улучшить некоторые взаимоотношения и взрастить свой авторитет в глазах других людей.
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