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Последний зимний месяц постепенно переваливает за половину. Приближение весеннего периода воодушевляет многих людей на новые свершения. Как подсказывают специалисты по небесным телам, представителям некоторых зодиакальных домов вторая половина февраля принесет небывалую удачу.
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