Приметы на 3 января: что нельзя делать в Прокопьев день

Приметы на 3 января: что нельзя делать в Прокопьев день
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В эту дату наши предки проводили ревизию запасов

3 января было важным днем для жителей Руси. Зима находилась в самом разгаре, людям было важно проверить запасы продовольствия и корма для скота на зимние месяцы. В современном мире в Прокопьев день можно подвести итоги прошедшего года и наметить планы на будущее.

Что нельзя делать 3 января

В эту дату запрещается желать родным и близким здоровья, богатства и успехов на всех поприщах жизни. Считается, что благоприятные пожелания услышит нечистая сила и постарается сделать все ровно наоборот.

Также нельзя давать клятвы и пытаться в чем-то убедить собеседника. Громкие заявления в будущем могут сыграть против говорившего.

Незамужние девушки не должны много болтать. Наши предки верили, что пустые разговоры в эту дату приведут к тому, что девушка надолго засидится в девках.

Приметы на 3 января

Если мороз ослабил свою хватку, значит скоро начнется пасмурная погода.

Вороны ведут себя излишне активно – жди мощные снегопады.

Сильная метель в Прокопьев день говорит о том, что зимний период затянется дольше обычного.

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