Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в Григорьев день

Верили, что праздник нужно провести в кругу близких

Православные, традиционно, 30 ноября вспоминают епископа Георгия Чудотвордца. В народе день назвали Григорьевым и считали, что с его наступлением нужно ждать снегопада и сильных ветров.

Что можно делать 30 ноября

Обязательно устраивали народные гуляния. Дети и взрослые катались на санях с горок, кувыркались в снегу, чтобы закалиться.

Сны в этот день считались вещими, однако их следовало правильно толковать.

В начале дня ходили в баню, чтобы обрести здоровье на весь зимний период.

Праздник старались проводить в кругу семьи.

Что нельзя делать 30 декабря

Носить грязную одежду было непозволительно. Также запрещалось ходить неумытым и не расчесаным.

Нельзя было нарушать свои обещания.

Отказываться от приглашения приехать в гости было недопустимо.

Запрещалось носить кольца других людей. Поэтому и их покупка была нежелательной.

Ссоры между супругами были под запретом.

Приметы на 30 декабря