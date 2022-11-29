Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в Григорьев день

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Верили, что праздник нужно провести в кругу близких

Православные, традиционно, 30 ноября вспоминают епископа Георгия Чудотвордца. В народе день назвали Григорьевым и считали, что с его наступлением нужно ждать снегопада и сильных ветров. 

Что можно делать 30 ноября

  • Обязательно устраивали народные гуляния. Дети и взрослые катались на санях с горок, кувыркались в снегу, чтобы закалиться. 
  • Сны в этот день считались вещими, однако их следовало правильно толковать. 
  • В начале дня ходили в баню, чтобы обрести здоровье на весь зимний период.
  • Праздник старались проводить в кругу семьи.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Носить грязную одежду было непозволительно. Также запрещалось ходить неумытым и не расчесаным.
  • Нельзя было нарушать свои обещания.
  • Отказываться от приглашения приехать в гости было недопустимо.
  • Запрещалось носить кольца других людей. Поэтому и их покупка была нежелательной.
  • Ссоры между супругами были под запретом.

Приметы на 30 декабря

  • По погоде в этот день о всей предстоящей зиме судили.
  • Если мороз – жди холодов зимой. Потеплело – и зима окажется теплой.
  • В ночь на 30 декабря в небе взошла новая Луна – жди заморозков.

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