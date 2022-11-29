Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в Григорьев день
Верили, что праздник нужно провести в кругу близких
Православные, традиционно, 30 ноября вспоминают епископа Георгия Чудотвордца. В народе день назвали Григорьевым и считали, что с его наступлением нужно ждать снегопада и сильных ветров.
Что можно делать 30 ноября
- Обязательно устраивали народные гуляния. Дети и взрослые катались на санях с горок, кувыркались в снегу, чтобы закалиться.
- Сны в этот день считались вещими, однако их следовало правильно толковать.
- В начале дня ходили в баню, чтобы обрести здоровье на весь зимний период.
- Праздник старались проводить в кругу семьи.
Что нельзя делать 30 декабря
- Носить грязную одежду было непозволительно. Также запрещалось ходить неумытым и не расчесаным.
- Нельзя было нарушать свои обещания.
- Отказываться от приглашения приехать в гости было недопустимо.
- Запрещалось носить кольца других людей. Поэтому и их покупка была нежелательной.
- Ссоры между супругами были под запретом.
Приметы на 30 декабря
- По погоде в этот день о всей предстоящей зиме судили.
- Если мороз – жди холодов зимой. Потеплело – и зима окажется теплой.
- В ночь на 30 декабря в небе взошла новая Луна – жди заморозков.