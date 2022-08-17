Удача коснется финансов, профессиональной деятельности и личной жизни

Астрологи уверяют, что последние две недели августа будут особенно благоприятными для некоторых представителей зодиакального круга. Хорошие события в конце месяца ждут Раков, Стрельцов и Рыб.

Ракам звезды сулят успехи на профессиональном поприще. В последние августовские дни начальство может заметить ваше старание и назначить повышение или премию. Денежные притоки будут стабильными, старые проблемы могут решиться сами собой. Однако лучше избегать ссор и споров с близкими, чтобы не спугнуть удачу.

Стрельцам обещают невероятное везение, которое будет воздействовать буквально на все сферы жизни: от работы до семьи. Астрологи сулят исполнение старых желаний и налаживание проблемных ситуаций. Одинокие представители знака зодиака могут повстречать любовь.

Рыб ждут большая удача в денежной сфере. Деньги буквально сами потекут к вам в руки – нужно будет лишь ухватиться в нужный момент. Однако крайне важно не относиться к финансам несерьезно и тратить их необдуманно, поскольку это может неблагоприятно сказаться на денежном потоке. Будет высока вероятность интересных знакомств, а также появится шанс найти дело всей жизни.