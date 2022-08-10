Приметы на 11 августа: что нельзя делать в день Калинника
Девушки старались не умываться пресной водой
В народе в четверг, 11 августа, принято отмечать праздник Калинники, который прозвали в честь святого мученика Калинника Киликийского. Он многих язычников привел к христианской вере, а умер в качестве жертвы, принесенной идолам. Считалось, что в этот день могут начаться первые похолодания.
Что можно делать 11 августа
- К этому периоду обычно созревает калина, поэтому было принято готовить из ягод различные блюда, а молодые девушки для обретения красоты умывались утром калиновым соком.
- Также было принято ходить по грибы в лес, читать там заговоры от разбойников.
- День старались посвящать благим делам и помощи ближним.
Что нельзя делать 11 августа
- Считалось, что до обеда предпринимать какие-то финансовые сделки не стоит. Это может привести к проблемам в будущем.
- Запрещалось приближаться к дереву калины, если у человека плохое настроение и он желает кому-то бед. Полагали, что растение символизирует собой добро, поэтому за плохие помыслы в будущем накажут.
- Одинокие девушки не умывались простой водой, чтобы в будущем выйти замуж.
- Ветки калины старались не ломать. Особенно запрет касался лиц женского пола.
Приметы на 11 августа
- Теплый день сулит хорошую погоду на начало сентября.
- Если утром стоит туман, то медовый урожай в этом году будет неважным.
- Овес стоит на полях зеленый – жди ненастья осенью.
- В лесу уродились грибы и ягоды, значит, зима окажется холодной.