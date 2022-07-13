Самое время пойти по ягоды

В четверг православная церковь будет отмечать день памяти святых Кузьмы и Демьяна. Эти выдающиеся религиозные деятели бесплатно занимались врачеванием и активно распространяли христианское учение среди людей. В народе праздник получил название Летние Кузьминки.



По традиции в эту дату наши предки отправлялись собирать крыжовник и малину. На Руси верили, что сваренное на праздник варение получится особенно ароматным и целебным.

Что нельзя делать 14 июля

Представительницы прекрасного пола по возможности должны отказаться от трудовой деятельности. Работа в эту дату считалась дурной приметой. Мол, в таком случае весь год придется провести, не разгибая спины.

Также не стоит на Летние Кузьминки устраивать пиршества и тратить крупные суммы денежных средств. Если пренебречь этой традицией, в будущем можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

А еще под полным запретом зависть. Дурные мысли в отношении другого человека обернутся против своего хозяина с тройной силой.

Приметы на 14 июля

Ярко засверкавшие на небосклоне звезды являются предвестниками мощной грозы.

Появление первых желтых листов на деревьях говорит о том, что осень наступит раньше обычного.

Если заметите опускающегося по паутине паука, значит следующий день будет ветренным.

Протяжное пение сороки обещает жаркую погоду на целую неделю.