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В четверг православная церковь будет отмечать день памяти святых Кузьмы и Демьяна. Эти выдающиеся религиозные деятели бесплатно занимались врачеванием и активно распространяли христианское учение среди людей. В народе праздник получил название Летние Кузьминки.
По традиции в эту дату наши предки отправлялись собирать крыжовник и малину. На Руси верили, что сваренное на праздник варение получится особенно ароматным и целебным.
Представительницы прекрасного пола по возможности должны отказаться от трудовой деятельности. Работа в эту дату считалась дурной приметой. Мол, в таком случае весь год придется провести, не разгибая спины.
Также не стоит на Летние Кузьминки устраивать пиршества и тратить крупные суммы денежных средств. Если пренебречь этой традицией, в будущем можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.
А еще под полным запретом зависть. Дурные мысли в отношении другого человека обернутся против своего хозяина с тройной силой.
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