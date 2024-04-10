Выступление Пугачевой в Европе оказалось под угрозой срыва

Артистка пытается договориться с организаторами

К своему 75-летнему юбилею, как поговаривают в России, Алла Пугачева намеревается отправиться в гастрольный тур по Европе. Правда, европейцы об этом не в курсе – до сих пор ни одна площадка не объявила о продаже билетов и нигде не появлялось афиши с предстоящим выступлением. Продюсер Сергей Лавров при этом утверждает, что его источники в Германии подтвердили переговоры с российской артисткой.

По его словам, певица выставила довольно скромный уровень заработка за свое представление – около 50 тысяч евро, или 5 миллионов рублей, что для ее уровня является смехотворным гонораром. Особенно учитывая, что значительную часть денег придется отправить в качестве налогового вычета.

При этом еще на стадии подготовки концертный тур Пугачевой по Европе оказался под угрозой срыва. Продюсер полагает, что артистка будет не в состоянии выступать перед народом, даже если получится договориться обо всем с организаторами, музыкантами и европейскими площадками.

"Вероятность (проведения концертов) мала, чтобы поехать на гастроли, нужно здоровье, а у нее с ним не очень, она еле ходит", – говорит Лавров.

Он отметил, что после своего отъезда за границу Пугачева поссорилась со многими музыкантами из своей группы – все потому, что они решили поговорить о ней с журналистами. Поэтому и собрать коллектив за границей вряд ли получится.

Продюсер Рудченко, в свою очередь, полагает, что если Примадонна и поедет с европейским туром, то ограничится странами Прибалтики.