Жители Латвии высказали недовольство из-за дорогих билетов на концерты Галкина*

Артист считает себя лучше многих

Еще совсем недавно популярный российский юморист Максим Галкин* был необыкновенно востребован в нашей стране, собирал огромные залы, получал громадные гонорары за корпоративы и всегда был желанным гостем на крупных концертах. После его бегства из России все резко изменилось. Теперь юморист слоняется по заграницам. Одно его алчное желание вывело из себя жителей Латвии.



Разумеется, артист, как и все его звездное семейство, привык жить на широкую ногу. Супруга знаменитости Алла Пугачева давно объявила о прекращении карьеры, так что обеспечение семьи легло на плечи Максима. Впрочем, недавно стало известно, что Пугачева все же может вернуться к гастрольной деятельности – она планирует дать несколько концертов в честь своего 75-летия.

Но, как бы там ни было, активно работать приходится именно Галкину*. Уже в августе текущего года он обещает проехаться по городам Латвии с концертным туром. В социальных сетях артист призывает жителей приобретать билеты на его выступления. Однако цены на них кусаются. Надо полагать, Максим считает себя лучше других артистов – стоимость билетов на его концерты значительно выше.

Такое желание хорошенько заработать на жителях Латвии разочаровало последних. В комментариях люди начали писать, что билеты слишком дорогие. После этого Галкин* отключил возможность комментировать его публикацию. Стоимость билетов варьируется от 60 до 200 евро (от 6 до 20 тысяч рублей), билеты других артистов стоят от 10 до 50 евро.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации