Умер артист Юрий Ваксман

Умер известный артист, звезда "Молодежки"
Фото: www.unsplash.com
Покойному было 62 года

Представители Ярославского театра юного зрителя опубликовали печальную новость. Сегодня, 28-го марта, появилась информация о смерти популярного российского артиста театра и кино Юрия Ваксмана. Как сообщили в культурном учреждении, на подмостках которого блистал артист, он испустил дух сегодня ночью.

По какой конкретно причине оборвался жизненный путь Юрия Михайловича, пока не сообщается. В открытом доступе нет информации о том, что артист страдал от какой-то серьезной болезни. Родные и близкие знаменитости также пока не спешат раскрывать причины трагического события – все убиты горем из-за смерти популярного культурного деятеля.

Покойный артист много снимался в кино, а также исполнил большое количество ролей на театральной сцене. Широкому зрителю Юрий Михайлович знаком по талантливому созданию образов героев таких телесериалов, как "Молодежка", "Посольство", "Шелест", "Шулер" и многих других.

Позже в прессе появилась информация, что артист скончался из-за проблем с сердцем. Жизнь любимца публики унес инфаркт.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста Дорохова. Коллеги отмечают, что покойный Николай Николаевич внес большую лепту в развитие культурной сферы в нашей стране.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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