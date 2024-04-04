Король снова с королевой: Киркоров появился с невестой

Король снова с королевой: Киркоров появился с невестой
Фото: пресс-служба
Прежде не проходило недели, чтобы Филипп Киркоров не появился в свете с красавицей Татьяной Тур. В прошлом году сплетники даже шептались об их скорой свадьбе, но 20 декабря прошлого года жизнь звезд круто изменилась...

Под занавес 2023-го случилось то, что взорвало российские СМИ: в  расположенном в промзоне на востоке столице клубе "Мутаборе" прошла так называемая "Почти голая" вечеринка. Участвовавшие в ней артисты потом поплатились – лишились корпоративов, концертов, рекламных контрактов и новогодних "огоньков".

Филипп Киркоров ту отмену назвал емко: "Вошел не в ту дверь". Он уже сто раз раскаялся – рвал волосы на голове до такой степени, что теперь надевает парик. Но если говорить серьезно, то король российской эстрады съездил на Донбасс, оказал серьезную помощь военнослужащим и их семьям. Словом, получил индульгенцию, и теперь вернулся на сцену и экран. К своему народу.

А вот его подруга – Татьяна Тур – почти на четыре месяца выпала из медиапространства. Хотя она – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур, продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media.

И вот сейчас все возвращается на круги своя. На премьеру в столичный театр-кабаре Crave Киркоров, как и на скандальную вечеринку к Ивлеевой, пришел под ручку с Тур. Аки жених и невеста! Филипп и Татьяна оценили там грандиозный перформанс с эффектной хореографией, живыми картинами и впечатляющими номерами. И погрустили, ведь в эти дни тут должно было состояться шоу Филиппа Киркорова, которое он перенес на свое 60-летие. Мол, похулиганить мы и тогда успеем, а сейчас не то время и место. И важно снова не ошибиться дверью.

Фото: пресс-служба

Правда, светские сплетники теперь зубоскалят, что Киркоров ходил несколько месяцев в компании "певицы из Макеевки" Margo, но сейчас взялся за старое – вернулся к Татьяне Тур. Ведь с ней уже пройдены Крым, и рым...

Королева вернулась!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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