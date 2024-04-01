Васильева крепко приложила снова ставшего отцом Петросяна

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Актриса Татьяна Васильева считает, что недавно ставший в третий раз отцом Евгений Петросян поступил неразумно – возраст артиста подходит к 80-летней отметке, и если он уйдет из жизни, то попросту обречет своих детей на несчастье.
Васильева отметила, что каждый из нас смертен – и Петросяна тоже ждет неминуемая кончина. Только почему-то мужчины, даже в таких преклонных годах, об этом особо не задумываются.
Юморист, конечно, сможет оставить наследникам средства для достойной жизни даже в случае своего ухода, хотя все воспитание ляжет на плечи матери. И поскольку Татьяна еще довольно молода, существует вероятность, что она найдет себе нового мужчину после ухода супруга из жизни. Только как с ним будут складываться отношения у наследников Петросяна – вопрос открытый.
"Он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать?", – вопрошает Васильева.
Также она сомневается, что даже огромные деньги могут сделать человека счастливым.
Ранее стало известно, что юмористка Елена Степаненко получила солидное наследство после ухода Евгения Петросяна.
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