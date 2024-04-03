Россияне обратили внимание на изменение внешности Ольги Дроздовой

Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости: россияне шокированы
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com/
Артистка отметила 59-й день рождения

Популярный российский артист Дмитрий Певцов и его супруга, не менее популярная актриса Ольга Дроздова – образец счастливой семейной пары. Звезды вместе уже три десятилетия, но продолжают трепетно любить друг друга. Недавно Дмитрий показал, как сейчас выглядит его возлюбленная.

Артист опубликовал трогательный видеоролик, посвященный торжественному мероприятию – супруге исполнилось 59 лет. В честь этого знаменательного события молодые артисты, подопечные Ольги, устроили для нее представление. На видеозапись попала и Дроздова.

Многие помнят Ольгу как молодую красотку из многочисленных российских кинолент. Однако с годами звезда сильно изменилась. Сейчас артистка носит модную пышную стрижку, волосы покрашены в блонд. Во время съемки звезда была в очках. Такой образ удивил публику, многие с трудом узнали актрису.

Фото: соцсети

"Совсем не узнать", "Что случилось с актрисой, почему не похожа на себя", "Ольга Борисовна очень сильно изменилась", "Такая другая, но по-прежнему прекрасная", "Сначала не узнала нашу красотку, такая вся загадочная и всклокоченная", "Ольга красавица, но сильно изменилась с годами", – пишут шокированные пользователи социальных сетей.

К слову, ранее певица Лолита Милявская сделала признание о деликатной проблеме.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие

Об инциденте рассказали местные власти

Советник Шойгу разоблачил шокирующую цель "голой вечеринки" Ивлеевой

Прошлогодний инцидент получил огромный резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей