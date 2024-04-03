Россияне обратили внимание на изменение внешности Ольги Дроздовой

Артистка отметила 59-й день рождения

Популярный российский артист Дмитрий Певцов и его супруга, не менее популярная актриса Ольга Дроздова – образец счастливой семейной пары. Звезды вместе уже три десятилетия, но продолжают трепетно любить друг друга. Недавно Дмитрий показал, как сейчас выглядит его возлюбленная.



Артист опубликовал трогательный видеоролик, посвященный торжественному мероприятию – супруге исполнилось 59 лет. В честь этого знаменательного события молодые артисты, подопечные Ольги, устроили для нее представление. На видеозапись попала и Дроздова.

Многие помнят Ольгу как молодую красотку из многочисленных российских кинолент. Однако с годами звезда сильно изменилась. Сейчас артистка носит модную пышную стрижку, волосы покрашены в блонд. Во время съемки звезда была в очках. Такой образ удивил публику, многие с трудом узнали актрису.

"Совсем не узнать", "Что случилось с актрисой, почему не похожа на себя", "Ольга Борисовна очень сильно изменилась", "Такая другая, но по-прежнему прекрасная", "Сначала не узнала нашу красотку, такая вся загадочная и всклокоченная", "Ольга красавица, но сильно изменилась с годами", – пишут шокированные пользователи социальных сетей.

К слову, ранее певица Лолита Милявская сделала признание о деликатной проблеме.

