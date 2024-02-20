О певцах никто не думает: Газманов прямо назвал реальную цель шоу "Голос. Дети"

О певцах никто не думает: Газманов прямо назвал реальную цель шоу "Голос. Дети"
Фото: пресс-служба
Ради чего и для кого на самом деле снимается популярный вокальный телепроект

5 марта в столичном Vegas City Hall состоится гала-концерт финалистов общероссийского конкурса "Родники. Дети". Идеолог и художественный руководитель проекта Олег Газманов объяснил отличие данного конкурса от большинства других.

Фото: пресс-служба

"Телевизионные конкурсы, такие как "Голос. Дети", все-таки устраиваются в основном для поднятия рейтинга телеканала, а что делать ребенку после – непонятно, – говорит певец о незавидной доле участников. – Детям, как правило, не хватает конкурсного репертуара, поэтому они зачастую поют не российские, а зарубежные песни".  

Артист поделился и историей создания своего первого детского хита "Люси". Он признался, что изначально создал взрослую песню про любовь к девушке, которую звали Люси. "Песня была для взрослых, – рассказал певец в эфире "Утро с Веснушкой и Кипятошей" на Детском радио. – Но, когда я уже хотел ее показывать, у меня неожиданно заболели связки. Я думал, что вообще не смогу больше петь. В то же время Родион, ему тогда было 6 лет, все мои песни пел прекрасно. И мои друзья говорили: "Ну напиши для него что–нибудь..."

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей