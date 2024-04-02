Обнародованы последние кадры Любови Успенской из "Крокус Сити Холла"

Большое горе: обнародованы последние кадры Успенской из "Крокус Сити Холла"
Фото: Утро.ру
Сегодня эти полные радости и счастья снимки - уже история...

22 марта страну потрясла страшная трагедия – теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" унес жизни 144 людей. Большое горе для всех нас!

Любовь Залмановна все случившееся приняла близко к сердцу. Она потрясена жестокостью случившегося и скорбит со всей Россией...

"О случившемся я узнал от своего пиар-менеджера, – вспоминает звезда. – Я сначала подумала, что это какой-то фейк. Он в этот день приходил в "Крокус" для подписания бумаг для релиза. И только он вышел, весь этот ужас случился".

Фото: Утро.ру

"Я до сих пор не пришла в себя, – признается артистка. – В тот день, когда это все случилось, я плакала так, будто потеряла самого родного и близкого человека – маму или папу. Меня это все просто убило! Ведь буквально недавно, 24 февраля, я выступала в этом зале со своим юбилейным концертом".

Фото: Утро.ру

"Пострадали невинные люди, – говорит о случившимся тут 22 марта певица. – Я представляю, через что они прошли... Такого жесткого и коварного теракта я не могу припомнить. И никогда в жизни не прощу тем, кто это злодеяние совершил".

Фото: Утро.ру

Сегодня появляются все новые и новые кадры Любови Успенской, сделанные в "Крокусе" в разные годы и на разных концертах. Сколько тут было счастья, смеха, радости. Все – в прошлом.

Этого легендарного зала больше нет...

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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