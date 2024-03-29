Рожденная в Киеве американка Успенская объяснила получение российского паспорта

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Любовь Залмановна Сицкер, как от рождения звали королеву шансона, родилась в Киеве. С 1978 по 1993 годы она жила и работала в Америке, где получила гражданство. Но теперь певица стала по паспорту россиянкой.
Еще декабре 2022-го артистка объявила: "С гордостью, с честью, на днях принимаю российское гражданство, моя мечта сбылась, быть гражданкой России". Но до октября прошлого года имя Успенской не значилось ни в одном из Указов президента России, в соответствии с которым и осуществляется принятие гражданства. И вот, наконец, певица с гордостью может показывать российский паспорт. Как писал Владимир Маяковский: " Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. // Читайте, завидуйте".
"Я горжусь этой страной и ее людьми, – уверяет Любовь Успенская. – Россию считаю великой и лучшей страной на свете. А россияне для меня – это моя семья. И именно поэтому я приняла российское гражданство после начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года – Прим. ред.). И сегодня я на корабле со всеми россиянами. И даже если он, не дай Бог, начнет тонуть, я никогда не перейду на другой корабль. Я навсегда с этой страной!"
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