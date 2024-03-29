Опубликован список российских звезд, извинившихся перед украинцами

Какие артисты извинялись перед украинцами: опубликован список
Ксения Раппопорт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Публичные заявления звезд получили широкий резонанс

Недавно в прессе активно обсуждали удивительную выходку Аллы Пугачевой, которая решила принести публичное извинение певице Маниже. Уроженка Таджикистана посетовала, что после теракта в "Крокусе" в нашей стране якобы начали притеснять таджиков. Алла Пугачева в ответ на этот пост написала "Прости!!!". В последнее время у некоторых артистов завелась мода на покаяние. Так, был составлен список звезд, которые успели попросить прощение у украинцев.

Александр Паль

После известных событий февраля 2022 года артист опубликовал в социальных сетях пост, где приносил извинения украинскому народу. Утверждается, что изначально он четко указал получателя – украинцев. Однако спустя некоторое время подкорректировал пост, оставив извинения без конкретного адресата.

Александр Феклистов

Популярный артист также публично заявлял, что испытывает невероятное чувство стыда из-за событий, развернувшихся на международной арене. Он выступил с публичным осуждением действий России на Украине.

Алексей Панин

Артист и вовсе объявил, что после февраля 2022 года стыдится самого факта, что является русским человеком. Очень быстро актер превратился в отъявленного русофоба.

Ксения Раппопорт

Народная артистка России также публично заявляла, что испытывает чувство стыда из-за проведения спецоперации.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей