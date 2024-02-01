Для артиста-эмигранта нет понятия дома как определенного места

Власти Таиланда в последнее время серьезно ужесточили меры в отношении российских артистов. Уже несколько знаменитостей столкнулись с массой проблем в этой стране. Так, штраф и депортация "прилетели" группе "Би-2" за работу на территории Таиланда без рабочей визы, Максима Галкина* "прокатили" с концертами на Пхукете и в Паттайе за политические мотивы выступления. Срыв мероприятия коснулся и Руслана Белого*, причем в тех же городах.

Беглый комик видит за отменами концертов в Таиланде чьи-то указания. Юморист-иноагент считает, что официальных бумаг в этом вопросе не существует, есть некие указания или просьбы. Недоволен он и жестким отношением властей ОАЭ к политическим шуткам, ведь там отличная русскоязычная аудитория. Попытка выяснить возможность выступать в Дубае разбилась о вопрос, будет ли артист высмеивать плитические темы.

Напомним, Руслан Белый* сбежал в Испанию и теперь работает исключительно на заграничных площадках. К родине у него нет никакой ностальгии. Стендапер утверждает, что для него дом – это конкретная квартира, где он живет.

Ранее мы писали, что Руслан Белый* признался в нищете, потому что за границей он ничего не получает за созданные ранее в России юмористические проекты.



*признаны иноагентами по решению Минюста РФ