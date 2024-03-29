В Британии начали подготовку к похоронам короля Карла

Кончина главы монархии получила кодовое название "Менайский мост"

После известия о раке жители Великобритании затаили дыхание – многие полагают, что королю Карлу III осталось недолго. Как сообщает пресса, планировать похороны монарха активно стали в тот момент, когда он взошел на престол. Операция получила кодовое название "Менайский мост".

Сообщается, что в день смерти Карла сперва в известность поставят членов его семьи и премьер-министра Великобритании. На данный момент этот пост занимает Риши Сунак. Далее по списку идут высокопоставленные лица в Евросоюзе, а уже после этого новость передают крупным информагентствам. Король настаивал, чтобы сперва о его гибели сообщили родным, а уже потом всем остальным.

Сразу после того, как медики установят смерть Карла, на ворота Букингемского дворца повесят записку в рамке и приспустят государственные флаги. Поэтому туристы и прохожие узнают об этом одними из первых.

Как только король умрет, престол по праву наследства получит принц Уильям. Он будет обязан выступить с обрщением к нации и провести несколько важных встреч при дворце. До похорон тело Карла поместят в Вестминстер-холл.

Сообщается, что после коронации принц не собирается менять имя на традиционное – вместо Вильгельма он хотел бы остаться Уильямом V.

Сейчас будущему монарху приходится нелегко. Недавно стало известно, что его супруга Кейт Миддлтон страдает от рака. По заявлению источников, Уильям крайне тяжело воспринял это известие.