Гражданка США Любовь Успенская решила получить российский паспорт

Певице и так неплохо жилось в нашей стране

Знаменитая российская певица, королева шансона Любовь Успенская никогда особенно не скрывала, что является гражданкой Соединенных Штатов Америки. Впрочем, для большинства россиян это все же оказалось сюрпризом. Как бы там ни было, теперь артистка намерена получить заветный бордовый паспорт.



Знаменитость рассказала, что американкой является и ее дочка, начинающая певица Татьяна Плаксина. Судя по всему, представители звездной династии справедливо рассудили, что в нынешних реалиях гражданство США нельзя назвать чем-то заветным и необходимым. А вот без российского паспорта жить сложнее.



Тем более, что Успенская всегда позиционировала себя как патриот России и старается поддерживать страну в сложный для нее период. Для того чтобы обзавестись гражданством Российской Федерации, пришлось сдавать экзамен по русскому языку. Эту процедуру они проходили в окружении таджиков, что особенно запомнилось певице.



Никаких особенных проблем со сдачей экзамена у звезд не было, так что в скором времени они станут счастливыми обладательницами паспорта гражданина России.



К слову, ранее Любовь Успенская обратилась с резкой критикой в адрес беглой звезды Аллы Пугачевой. Королева шансона рассказала, из-за чего вычеркнула Аллу из своего "списка".

