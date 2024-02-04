Пластический хирург раскрыл секрет молодости 60-летнего Брэда Питта

Британский хирург заверил, что не обошлось без пластики

Джони Беттеридж заявил, что раскрыл секрет поразительной молодости Брэд Питта. По словам пластического хирурга, звезда делал операцию, чтобы выглядеть лучше. Он сравнил фотографии 60-летнего актера, на которых видно, что в 2023 году экс-супруг Анджелины Джоли выглядит куда моложе, чем в 2020-ом.

"Посмотрите, как изменилось его лицо и насколько моложе он выглядит", — удивился Беттеридж в видео, которое завирусилось в Тик-Токе.

По словам врача, Брэд Питт имел все признаки "правильного" старения: слегка обвисшую кожу у рта, глубокие морщины и потерю объема вокруг глаз. Сейчас же лицо актера разгладилось.

В качестве доказательства своих слов пластический хирург призвал обратить внимание на ухо звезды. Доктор разглядел там рубец от операции. Он рассказал, что это след от круговой подтяжки лица. По словам врача, обошлась такая операция Брэду в 130 тысяч долларов и несколько месяцев восстановления.

Не удержался хирург и от сарказма. Беттеридж сравнил Питта с Бенджамином Баттоном, которого актер сыграл в 2008 году. Врач заявил, что звезда Голливуда сейчас выглядит как раз на тот возраст.

К слову, до этого актер и боец Олег Тактаров заявил, что довел голливудскую звезду до бешенства.