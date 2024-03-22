Стало известно, сколько зарабатывает сын Александра Маслякова на КВН

Наследник получил прибыльный проект в свои руки

Долгие десятилетия "Клуб веселых и находчивых" радует публику искрометным юмором молодых комиков. Популярный советский телеведущий Александр Масляков вел эту передачу более полувека. Однако жизнь не стоит на месте, и в конце концов культовый проект перешел по наследству в руки Александру Маслякову-младшему. Выяснилось, что молодому телеведущему удается зарабатывать на шоу огромные деньги.



Советский телеведущий передал свой проект сыну из-за проблем со здоровьем. Маслякову уже тяжело вести передачу. Теперь единственным хозяином творческого объединения "АМИК" является сын звезды. Каждый год эта компания приносит молодому человеку более 550 миллионов рублей, чистая прибыль составляет порядка 150 миллионов, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Есть и другие проекты. ООО "КВН Кафе" приносит наследнику по 3 миллиона рублей ежегодно, ООО "КВН Сувенир" – по 2 миллиона. Таким образом империя родителя обеспечила Маслякова-младшего баснословными заработками и сделала его миллионером. Александр старается не ударить в грязь лицом и делает все для того, чтобы дело отца продолжало процветать.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного КВНщика. Тело 43-летнего мужчины нашли у него дома в Киргизии.