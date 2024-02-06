Александр Масляков принял решение полностью передать КВН сыну

Теперь ему пренадлежат все акции семейного бизнеса

Александр Масляков-младший стал единственным официальным владельцем компании "АМИК" – творческому объединению пренадлежат все права на программы КВН, а также на проведение различных юмористических лиг. Согласно данным ЕРГЮЛ, сыну телеведущего отдали все 100% акций.

Изначально Александру Маслякову принадлежал 51% доли компании, а его супруга Светлана владела остальными 49%. В 2019-ом году ситуация изменилась, сын телеведущего получил 50% акций, а оставшуюся часть разделили между остальными держателями.

В последнее время о состоянии Александра Маслякова-старшего ничего не сообщается. Известно, что в 2022 году он перенес ковид, до этого публика подозревала у телеведущего перенесенный инсульт из-за резкого похудения и проблем с работой мышц на лице.

В последнее время заменять знаменитость на эфирах КВН стали поочередно различные ведущие. Среди них были Нагиев, Пельш, Бурковский, Хрусталев, Ургант и другие.

Бывшие КВНщики, знакомые с ситуацией, утверждают, что 82-летний Масляков не появляется на публике лишний раз, поскольку не хочет рисковать своим здоровьем.