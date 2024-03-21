Тесть Прилучного задержан по подозрению в организации нелегального казино

Тестя Прилучного задержали в Москве: до шести лет колонии
Павел Прилучный с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье знаменитости большое горе

Сегодня, 21 марта, в информационном пространстве появились сенсационные новости. Пишут, что в Москве задержан тесть знаменитого российского артиста Павла Прилучного. Отца молодой жены актера Зепюр Брутян могут отправить за решетку на долгих шесть лет.

Оказалось, что Аршак Брутян может быть замешан в организации подпольного казино. Вместе с 57-летним тестем Прилучного схватили двоих его подельников. Данная деятельность подпадает под статью о нелегальной организации азартных игр по предварительному сговору. Согласно российскому законодательству, за такие проделки можно отправиться в колонию на шесть.

Сообщается, что пока уголовное дело не заведено, стражи порядка проводят проверку. Правоохранители нагрянули в подпольное казино, организованное в Рязанском районе Белокаменной накануне поздно вечером. Восемь игровых автоматов располагались в обычном жилом доме на шестом этаже.

Звездное семейство Павла Прилучного и Зепюр Брутян пока никаких комментариев не давало. Пара недавно стала родителями, такие печальные новости могли сильно ударить по семье.

К слову, ранее знаменитый российский певец Ярослав Дронов отправился в тюрьму для того, чтобы порадовать заключенных там женщин, что привело дам в восторг.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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