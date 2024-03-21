Пенсионный фонд РФ подал в суд на Веру Брежневу

Проблемы сыпятся на голову певицы как из рога изобилия

Еще совсем недавно популярная украинская певица Вера Брежнева могла похвастаться головокружительной карьерой, счастливой семейной жизнью и безграничной любовью россиян. Теперь же жизнь знаменитости изменилась на 180 градусов, неудачи преследуют ее одна за одной. Недавно стало известно, что на Брежневу подали в суд из-за позорного долга.



Истцом выступает Пенсионный фонд Российской Федерации. Дело в том, что когда вся жизнь бывшей жены Константина Меладзе крутилась вокруг России, она решила заняться здесь бизнесом. Вместе с подругой-дизайнером артистка открыла в Санкт-Петербурге бутик женской одежды Myseasons.

После известных событий зимы 2022 года знаменитость все бросила и покинула Россию. В конце концов, бизнес заглох, бывшая партнерша Брежневой вышла из компании. Однако позже выяснилось, что за организацией висит долг перед Пенсионным фондом. Речь идет о смехотворной сумме в 500 рублей. Удивительно, что бизнесвуман позорно прошляпили такую мелочь.

Как бы там ни было, долг перешел на последнего владельца компании, которым и является Брежнева. Теперь артистку потащили в суд. Впрочем, Вера давно не появляется в России, а как отреагирует на судебное разбирательство, пока неизвестно.

К слову, ранее Брежнева впервые рассказала о страданиях после развода с Меладзе.