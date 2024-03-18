SHAMAN ответил на слухи о нежелании артистов выступать с ним на одной сцене

Певец сомневается, что у кого-то "хватит духу"

Российский исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) не сомневается, что привлекает к себе массу внимания и становится предметом сплетен. Хотя относится к этому весьма спокойно – считает, что иначе у людей, по природе склонных к любопытству, и быть не может.

А слухи таковы, что Ярослав якобы является нерукопожатной персоной, совершенно отделенной от всего российского шоу-бизнеса, который будто пытается всеми силами обойти его стороной. В основном из-за песен на патриотическую тематику.

Правда, скромно говорит сам Shaman, никто еще ни разу не выражал ему открыто своей антипатии – Ярослав не припомнит, чтобы артисты в принципе напрямую заявляли о нежелании делить с ним сцену.

"Да мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать", – ответил Shaman.

А потому Ярослава можно смело считать самостоятельной творческий единицей. Год-полтора назад он еще выступал с дредами, однако "внутренний продюсер" подсказал ему, что пора менять имидж. И теперь Дронов – аккуратный блондин, и при этом безумно яркий артист.

А вот Лолита Милявская убеждена в скромности Ярослава и считает, что звездная болезнь обошла Shamanа стороной.