Экс-супруг Примадонны назвал SHAMAN "социальным героем" для россиян

Экс-супруг Примадонны назвал SHAMAN "социальным героем" для россиян
Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец задел струны душ миллионов слушателей

Продюсер Евгений Болдин уверен, что исполнитель Ярослав Дронов (он же SHAMAN) является "социальным героем", который полностью удовлетворяет запросы аудитории, выдавая ей то, что сегодня для нее необходимо.

Молодой артист, уверен экс-супруг Примадонны, смог устроиться в нужном амплуа – русский, который исполняет песни на патриотическую тематику. В репертуаре каждого артиста большую роль играет социальное явление – учитывая, что российскому народу нужна сплоченность, защита и единение, SHAMAN как раз пользуется в стране популярностью.

Песня, указывает Болдин, "цепляет", как правило, за счет музыкальной составляющей, создаваемых образов, вокала. С этой точки зрения SHAMAN проявил себя как большой талант.

А не так давно Ярослав Дронов выступил на сцене в парике – после этого профессиональный стилист заявил, что у певца, походе, имеются серьезные проблемы с волосяным покровом на голове из-за постоянного осветления. Не исключено, что исполнитель уже "попрощался" со своими волосами.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

Политик решила говорить прямо все, что думает

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей