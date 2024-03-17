"Отрыжка молодости": Антонов высказался о причине смерти Ширвиндта

"Отрыжка молодости": Антонов озвучил настоящую причину смерти Ширвиндта
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 марта, в первый день православного Великого Поста, в Театре Сатиры простятся с многолетним худруком и президентом Михаилом Ширвиндтом. По официально версии он скончался от проблем с сердцем. Но у знавшего покойного Юрия Антонова иная версия.

Здоровье Александра Анатольевича ухудшалось на протяжении последних лет. В 2019 году ему был установлен кардиостимулятор, а следующие годы омрачились серьезными болезнями, включая пневмонию, вызванную COVID-19, и стенокардией. В театре рассказывают, что недавно он перенес и операцию на почках.

"Это все – отрыжки молодости, – размышлял Юрий Антонов за кулисами российской национальной премии "Виктория". – Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости".

А вот актриса Наталья Селезнева в интервью журналистам называла более вероятную причину того, что президент театра умер в больнице. По ее словам, "все шло к выздоровлению". "А он взял и умер… Конечно, давали знать и суставы, и сосуды", – говорит актриса.

Напомним, Ширвиндта похоронят на престижном Новодевичьем кладбище Москвы, где покоятся другие знаменитые руководители театров – Марк Захаров из "Ленком", Галина Волчек из "Современника", Олег Табаков из МХТ им. Чехова, 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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