Диктор Владимир Березин раскрыл секрет отличной формы в 66 лет

Легендарный ведущий выглядит прекрасно

Каждый человек мечтает на долгие годы сохранить идеальный внешний вид. Однако, к сожалению, далеко не всегда удается справиться с этой задачей. При этом многим россиянам любопытно, как пожилые знаменитости умудряются сверкать на телеэкранах. Своим рецептом поделился популярный советский диктор Владимир Березин.



Сейчас легендарному телеведущему 66 лет, однако буквально через несколько недель, 3 апреля, звезда отметит 67-й день рождения. Но по Владимиру не скажешь, что он достиг пенсионного возраста. Березин выглядит прекрасно и продолжает источать жизненную энергию.

Ведущий телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "Доброе утро!" и "Время" поделился своими секретами вечной молодости в закулисье музыкальной премии "Виктория". Телеведущий рассказал, что каждое утро начинает с небольшой зарядки в виде отжиманий и приседаний. Также, как минимум, два раза в неделю он ходит на тренировку в спортивный зал. А еще диктор старается не наедаться на ночь, но при этом не придерживается строгих диет, сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее были названы ошибки в рационе, из-за которых сложно сбросить лишний вес.