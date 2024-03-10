Ошибки в рационе, из-за которых вы не худеете

В большинстве случаев именно еда является основным фактором для сброса веса

Взаимосвязь питания и стройной фигуры вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Но не всегда желание сбросить лишние килограммы приводит к положительным результатам. О том, что мешает людям похудеть, и как исправить ошибки в рационе, рассказывает Ирина Макарова – натуропат, нутрициолог, эксперт по психосоматике и телесной терапии, автор онлайн-платформы "Разум, Тело и Еда".

Секрет красоты и идеального тела

Все внешние и внутренние трансформации — густые красивые волосы, хорошая кожа, крепкие ногти, уровень здоровья и энергии во многом зависят от выбора пищи. Так же, как и отсутствие отечности, дефицитов, различных болезней от акне до хронической гипертонии и развивающегося варикоза. На все это влияет ваш рацион, так же, как и на стройность фигуры.

В большинстве случаев именно еда является основным фактором для сброса веса, обеспечивая до 80% успеха. Конечно, здесь все индивидуально. Имеют значение также физическая активность, скорость обменных процессов, возраст и состояние здоровья.

Ошибка 1. Отказ от полноценного питания

Главный акцент следует делать на сбалансированное питание. Очень важно подходить к этому вопросу разумно, без радикального отказа от жизненно необходимых веществ.

Среди основных ошибок тех, кто мечтает похудеть, можно назвать стремление начать запрещать себе абсолютно все. Некоторые настолько урезают свой рацион, что там просто не остается здоровых ингредиентов, например, жиров. Здесь играет роль убеждение, что все это откладывается на боках и на животе: так, человек может думать, что нельзя есть даже авокадо, потому что растительные жиры добавляют лишних килограммов.

Такие заблуждения заставляют многих отказываться от полезной пищи. Они могут длительное время сидеть на сухой гречке, но эта история часто заканчивается срывом. Происходит серьезный откат, который влечет за собой еще больший набор веса.

Кроме того, "пустая" еда может вызвать проблемы с самочувствием, возникающие при неправильном питании. От недостатка необходимых веществ страдает и внешность. За счет чего будут расти волосы и сиять кожа? Где возьмут "материал" кости, зубы, ногти, чтобы оставаться крепкими? Лишние объемы уйдут, но здоровье покинет вас вместе с ними.

Ошибка 2. Частые перекусы

Для тех, кто пытается сбросить вес, нежелательно постоянно кусочничать, позволяя себе небольшие послабления, чтобы притупить голод. Несмотря на то, что во многих источниках рекомендуется именно такая методика, важно понимать: частые приемы малых порций пищи приводят к скачкам инсулина, а это мешает процессу похудения.

Ошибка 3. Сладкие призы

Бывает, что люди иногда разрешают себе съесть что-нибудь лакомое в обмен на полноценный, здоровый, сбалансированный рацион. Случается, что человек весь день ничего не ест, а к вечеру утешается шоколадкой. Это также неправильная практика, которая может свести на нет борьбу за идеальную фигуру.

Ошибка 4. Употребление в пищу быстрых углеводов

Быстрые переработанные углеводы содержатся в мучных изделиях, десертах, сладких напитках. Они моментально расщепляются в организме, приводя к резким скачкам сахара в крови. Примерно через полчаса после еды человек может снова почувствовать себя голодным. Помимо очевидного вреда для здоровья, это никак не способствует избавлению от лишнего веса.

Ошибка 5. Нарушение энергетического баланса

Банальная причина неудач с диетой – человек потребляет больше калорий, чем тратит. Здесь все просто. Закон сохранения энергии никто не отменял..

Важен комплексный подход

Если ваша цель – фигура мечты, то к ней можно идти разными способами. Можно сокращать калории, вводить ограничения в пище, делать массаж на аппаратах. А можно — питаться здоровой едой, активно заниматься спортом, работать с психологическими установками, которые стали причиной набора веса.

Нетрудно представить, насколько быстро вы добьетесь отличных результатов, если будете работать комплексно, а не умирать ежедневно от одних и тех же не совсем целевых действий.

Правильный подход к жизни позволяет произвести квантовый скачок во всех сферах, в том числе и в плане избавления от лишнего веса. Огромное значение здесь имеет осознанное употребление в пищу здоровых цельных продуктов. И это совсем другая история. Например, тот же десерт, приготовленный из правильных ингредиентов, не вызовет резких скачков сахара. И речь идет не просто об инсулине, а о целой цепочке процессов. Потому что человеческий организм – это система.

Конечно, можно худеть по-разному, но все же лучше думать не только о красоте, но и о пользе. Здоровый человек никогда не имеет лишнего веса, а вот стройный человек далеко не всегда бывает здоров. Поэтому, выбирая правильный рацион, вы достигаете комплексного результата!