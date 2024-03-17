Лолита встала на защиту оскорбляющей эстраду Пугачевой

Лолита высказалась об оскорбительных словах Пугачевой про россиян
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица считает, что та имеет право на свои высказывания

Лолита Милявская высказалась о громких и зачастую оскорбительных высказываниях Аллы Пугачевой в адрес соотечественников и бывших коллег по сцене. Певица, недавно вернувшаяся на публичные мероприятия после череды "отмен", указала, что Примадонна всегда предпочитала хранить молчание – до тех пор, пока это не касалось ее семьи.

Однако не так давно Алла Борисовна, похоже, решила нарушить собственные принципы, отреагировав на слова Стаса Михайлова: любимец всех женщин заявил, что звезды-релоканты вернутся в Россию "на коленях".

Милявская полагает, что Алла Борисовна лишь продолжает реагировать на выпады экс-коллег с давних времен, когда сама столкнулась с массовым осуждением со стороны общественников, звезд и самих россиян. Кто-то, полагает Лолита, первым начал "нападать, оскорблять" певицу.

"Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться, пока не начались оскорбления детей, – высказалась Лолита, допуская, что может "перепутать факты".

К слову, Милявская помнит неоценимую помощь Примадонны. В 40-летнем возрасте экс-супруге Александра Цекало пришлось возрождать карьеру. И тогда ей помогла моральная поддержка Пугачевой – та указала, что Лолите нужно продолжать поиски своего нового образа и ни в коем случае не опускать руки. Народная артистка прикладывала руку к творчеству Лолиты – и та ей благодарна до сих пор за оказанную помощь. А еще – за отсутствие лести и постоянные замечания.

Лолита считает, что у Примадонны есть право на высказывания – и та им пользуется.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Что происходит в Белгороде: в городе снова раздались взрывы

Украинцы продолжают обстреливать регион

Самолет министра обороны Британии был атакован: во всем винят Россию

На борту перестала работать навигационная система

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей