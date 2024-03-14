Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказал о "подставе" со стороны Пугачевой

Артист заявил, что его выставили на посмешище

Российский актер Алексей Нилов, который прославился после телесериала "Улицы разбитых фонарей", рассказал об инциденте, который произошел у него с Аллой Пугачевой. По словам артиста, певица отомстила главным актерам саги о правоохранителях и выставила их на посмешище перед всем Кремлевским дворцом.

Нилов сообщил, что певице не понравилось, что в одном из эпизодов телесериала про полицейских главные герои исполнили ее песню. Самих актеров эта затея тоже не радовала, однако выбора не было. Нилов вспомнил, что они даже пели с недовольным лицом, что можно увидеть по кадрам, вышедшим в эфир.

Спустя время коллеги встретились с исполнительницей лицом к лицу.

"Она говорит: "Поете мою песню?" Мы говорим: "Да, Алла Борисовна, вот так случилось". – "Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем"", — сообщил, как все было, шоумен.

Примадонна вручила "полицейским" бумагу с текстом. Исполнительница заявила, что они выйдут с ней и будут подпевать припев ее хита "Мадам Брошкина".

По словам Нилова, таким образом Пугачева отомстила им за то, что артисты спели ее песню без разрешения.

Несмотря на это, Алексей отметил, что Алла Борисовна — великая певица, которая достигла больших результатов. Политическую позицию уехавшей в Израиль Примадонны он обсуждать не стал.

Ранее был раскрыт сумасшедший заработок Пугачевой после выхода нового альбома.