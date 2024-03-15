Скрывали правду: настоящей матерью дочери Петросяна является воровка-уголовница

78-летний Евгений Петросян и его молодая жена принимают поздравления - они снова стали родителями. И пока страна гадает, рожала ли 35-летняя супруга юмориста сама или прибегал к суррогатному материнству, вскрылась страшная правда.

По официально версии, первая жена Евгения Петросяна – дочь актера Владимира Александровича Кригера (1872—1932), младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер (1893—1978). Но правда о настоящей матери старшей дочери Петросяна долго была тайной за семью печатями.

Ее, уже будучи на смертном одре, обнародовала старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии Мария Скуратова.

"Мой дядя – Илья Миронович Шлуглейт, – сообщила она "Утро.ру". – Что же касается Викторины Петросян, то это внучка моего дяди".

От нее и стало известно, что первой женой Евгения Петросяна и матерью его дочери Викторины была Софья Ильинична Шлутгейт, дочь Илья Мироновича. Но ее имя было вычеркнуто из семейной хроники как постыдное. Ведь родившая от Петросяна гражданка была мошенницей и воровкой. Много лет она провела в колонии – была рецидивистской, кражами промышляя профессионально.

Стоит заметить, что рожденная Софьей Ильиничной от молодого тогда и только что приехавшего покорять Москву Евгения Петросяна дочь – не единственный ее ребенок. От другого мужчины она родила сына Илью, единоутробного брата Викторины. Он – успешный бизнесмен, живет в Москве, говорили, что он занимается текстилем. Но связи с ним у Петросяна нет.

Кстати, первая жена Петросяна не погибла молодой в автоаварии, как принято думать. Она умерла своей смертью от старости и сравнительно недавно.