Умер известный актер Алексей Четвертков

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Несколько дней назад в культурной сфере произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь популярного артиста и бывшего сотрудника правоохранительных органов Алексея Четверткова. Мужчина находился в рассвете лет, ему было далеко до пенсии, однако смерть решила забрать артиста.
О трагическом событии с 58-летней звездой рассказали представители народного театра "Глагол". Этому культурному учреждению артист посвятил большую часть своей жизни – он играл на театральных подмостках более четырех десятков лет. Санкт-Петербургский театр функционирует при университете Петра Великого.
Широкому зрителю актер известен благодаря съемкам в таких популярных кинолентах, как "Взломщик", "Дорога в Назарет", "Беглец". Что послужило причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. В открытых источниках нет информации о том, что он чем-то серьезно болел.
Жизненный путь Алексея Четверткова необычен. До того, как связать свою жизнь с театром, он занимал должность следователя по особо важным делам, а также был заместителем районного прокурора. Смерть артиста сильно расстроила его родных, близких и коллег.
К слову, ранее стало известно о кончине популярной советской актрисы. Знаменитость отдала Богу душу вскоре после того, как решила уйти в монастырь.
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