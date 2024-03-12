Советская актриса Галина Яцкина умерла вскоре после ухода в монастырь

Скончалась ушедшая в монастырь советская актриса
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В конце жизни знаменитость решила посвятить себя Богу

Новая трагедия произошла в культурной жизни нашей страны. Сегодня, 12 марта, стало известно о завершении земного пути популярной советской актрисы Галины Яцкиной. Незадолго до трагедии знаменитость ушла в монастырь.

Народная артистка РСФСР скончалась в возрасте 79 лет. Печальными новостями с общественностью поделился протоиерей Василий Гелеван. Священнослужитель рассказал, что при жизни популярная российская актриса успела принять подстриг в схиму и получила имя Вера.

Протоиерей призвал всех верующих помолиться за новопреставленную. Ее смерть стала большой потерей для родных, близких, коллег и многочисленных поклонников творчества.

Народная артистка появилась на свет в годы Великой Отечественной войны. Она родилась в Махачкале. Галина Ивановна была первой в истории советского кинематографа актрисой-кандидатом наук. Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по блистательным ролям в кинолентах "Слово для защиты", "Женщины", "Уроки французского".

Также сегодня, 12 марта, появилась информация о смерти популярного музыканта, который скончался из-за старческого слабоумия.

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