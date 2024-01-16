Рената Литвинова и Земфира* эмоционально помирились на глазах у толпы

Рената Литвинова и Земфира* эмоционально помирились на глазах у толпы
Земфира*. Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Это произошло на концерте в Пхукете

Рената Литвинова и Земфира* публично помирились на концерте исполнительницы в Пхукете. Артистки больше полугода были в ссоре. И хотя официально об этом они не сообщали, отписались друг от друга в социальных сетях. Кроме того, Литвинова не поздравила исполнительницу с днем рождения, а такого ранее не случалось. Первой из подруг заговорила Земфира*.

"Я хочу поздравить близкого и дорогого мне человека. Рената, с днём рождения!"  —  крикнула со сцены певица. 

Свидетелями эмоционального примирения стала четырехтысячная толпа. Рената Литвинова была среди зрителей, когда Земфира* обратилась к ней. Актриса, несмотря на ссору, приехала на концерт в свое 57-летие, чтобы поддержать подругу. 

Это был первый концерт Земфиры* в этом году. Он прошел в Таиланде в развлекательном центре, который вмещает четыре тысячи человек. Артистка спела порядка двадцати песен как: новые треки, так и старые хиты. 

Во время концерта Земфира* даже исполнила песню с фанатом. 16-летний парень написал на плакате, что мечтает спеть с артисткой и стоял с ним в зале. Рокерша заметила этот жест и позвала молодого человека на сцену. 

Ранее сообщалось, что Земфира* осталась без гонораров. 

 * признана иноагентом по решению Минюста России 
Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
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