Подольская рассказала о выходе новой песни

Заплаканная Подольская рассказала подписчикам о потере любимого мужчины
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица поделилась своими эмоциями в социальных сетях

Белорусская исполнительница Наталья Подольская поделилась с подписчиками новостью: скоро выйдет ее очередная песня. Правда, преподнесла эту информацию певица со слезами на глазах. Она выложила видео в своих социальных сетях, на кадрах исполнительница слушает песню и плачет. Девушка заявила, что новый трек будет посвящен ее любимому отцу, которого она потеряла 18 лет назад. 

Историю о том, как лишилась любимого мужчины, Подольская дополнила своей детской фотографией. На черно-белом кадре маленькая Наташа сидит в обнимку с папой. Пост певица подписала фразой, которая заставила рыдать даже подписчиков. 

"Я выросла и сегодня могу признаться самой себе – я сделала все, чтобы ты мной гордился. Папа, ты же все видишь, правда …?"  —  цитирует слова артистки женский журнал "Клео.ру".  

Фото: Соцсети

Отклик от поклонников певица получила моментально. Подольскую засыпали словами поддержки и заверили – папа оберегает свою дочь и наблюдает за ней. 

Напомним, родитель Натальи Подольской погиб ДТП. Он возвращался в Беларусь от дочери, которая тогда уже проживала в России.

Сама певица заявила, что ее новая песня, написанная в честь отца, будет особенная. Точную дату выхода трека она не назвала, но сообщила, что это произойдет уже очень скоро. 

Ранее сообщалось, что спустя годы бесплодия Подольская заговорила об ЭКО. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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