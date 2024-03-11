Богомолов заявил о любви к пьесам советских времен

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил, что считает советское наследие в драматургии огромнейшим пластом, из которого можно черпать еще долгое время. Театр, полагает театральный режиссер, еще не смог освоить эпоху недавно минувших дней. И совершенно напрасно: бытовые реалии прошлого способны передать то, что остается вне времени.

Так, Константин указал, что российские худруки работают с французской драматургией XVII столетия, где не было и речи о привнесении уже доступных человечеству изобретений – к примеру, пистолета и шпаги. Как и пьесы советских времен, они раскрывают тему любви, становлении человека и важности ответственного поведения.

"О многих вещах, которые важны и сейчас", – пояснил Богомолов.

А современная драматургия, считает худрук, сильно хромает с точки зрения литературы. И излишне социально ориентирована – в то время как классики поднимали столетиями назад те темы, которые и сегодня вечны. Для острых социальных тем и их раскрытия, полагает Богомолов, существует общественность. А театр – это искусство.

Ранее на Богомолова ополчилась живущая в Латвии Чулпан Хаматова, заявившая, что ни за что не стала бы с ним работать.