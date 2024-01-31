Актриса Мороз рассказала о сложностях в работе с бывшим мужем Богомоловым

Актриса Мороз рассказала о сложностях в работе с бывшим мужем Богомоловым
Дарья Мороз. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После окончания семейной жизни экс-супруги продолжают трудиться вместе

Развод не стал для Дарьи Мороз и Константина Богомолова причиной прекратить вместе работать. После окончания семейной жизни на съемочной площадке актриса и кинорежиссер остались верными партнерами. В этом Дарья призналась в одном из интервью. Она заявила, что теперь работать с бывшим супругом ей даже легче. 

По словам актрисы, раньше Константин был очень грубым на съемочной площадке, мог одернуть или эмоционально высказаться – такие сложности в работе были нормой. Сейчас же он обращается с бывшей женой в разы бережнее. 

"До этого он гораздо жестче мог повести себя на репетиции со мной, и вообще со многими артистами",  —  поделилась воспоминаниями актриса. 

Мороз резюмировала, что строить рабочие отношения после личных сложно, но при желании с этим справится каждый. Она добавила, что творчество для нее гораздо важнее, чем личные чувства. 

К слову, ранее Константин Богомолов угодил в скандал вслед за своей второй супругой Ксенией Собчак. Если журналистку хейтли за участие в "голой" вечеринке, то режиссеру досталось за работу. Богомолова обвинили в том, что его актеры постоянно выступают на сцене обнаженные. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей