Российские артисты бросились защищать обнаглевшую Пугачеву: появился список

Некоторые оказались на стороне экс-примадонны

Уже который день в прессе активно обсуждают выходку бывшей королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Долгое время певица предпочитала высказываться по минимуму и воздерживалась от громких заявлений. Однако недавно она прямо объявила, что "нормальным людям" не место в России. На такие откровения певицу толкнул конфликт с артистом Стасом Михайловым. Некоторые российские звезды поспешили поддержать "Женщину, которая поет".



Пугачева позволила себе наглую и оскорбительную выходку после того, как популярный певец Стас Михайлов, комментируя массовый отъезд за границу российских артистов, подчеркнул, что придет время, когда они "на коленях приползут обратно". Надо полагать, певица приняла это на свой счет и решила ответить. Она высказалась в духе, мол, такой благодати россиянам не видать, а также обозвала Михайлова грубым словом.



Некоторые артисты решили проявить свою солидарность с певицей. Они поддержали соответствующий пост Пугачевой в социальных сетях. Среди "свиты примадонны" отметились несколько иноагентов: Семен Слепаков* и Татьяна Лазарева*. Также свое одобрение в виде реакции в соцсети выказали артисты Максим Виторган и Иван Новиков.



Кроме того, отличилась и весьма популярный в России продюсер Нателла Крапивина (ранее она курировала карьеру украинской певицы Светланы Лободы). Нателла поделилась едким комментарием, предположив, что "Стасик побледнел" после заявления Пугачевой.



К слову, ранее в прессе появилась любопытная информация о конфискации замка Пугачевой.





*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации