Конфискация замка Пугачевой и Галкина*: цена "резиденции", как ее использовать

Над семейством сгущаются тучи

До недавнего времени бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева предпочитала помалкивать и в целом обходилась без явных антироссийских заявлений. Однако недавно в нее будто черт вселился. Теперь шансы звездного семейства получить серьезное наказание от властей заметно увеличились.



Журналисты оценили вероятность конфискации роскошного замка в деревне Грязь, который стал своего рода "резиденцией" для семейства артистов, считающих себя весьма важными персонами.



Так, недавно Пугачеву потребовали признать иностранным агентом. С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру обратился известный общественник Виталий Бородин. Кроме того, принятый закон о конфискации имущества за фейковые новости о нашей армии также обещает семейству большие проблемы.



Бородин уверен, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении Галкина* конфискацию замка могут провести очень быстро. Активист считает, что на страже семьи стоит Пугачева, которая использует давние связи во властных структурах, чтобы защитить болтливого юмориста.



По мнению общественника, после конфискации замок можно продать и раздать деньги семьям военных. Даже если его никто не купит, на базе особняка можно устроить неплохой санаторий, детский дом или детский сад.



Осенью 2022 года замок артистов впервые выставили на продажу, тогда стоимость "резиденции" была заявлена в размере одного миллиарда рублей. Впрочем, многие эксперты уверяют, что цена слишком завышена, замок находится в глухой деревне и не представляет большой ценности, а, напротив, требует огромных вложений.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации