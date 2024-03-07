Жена Джастина Бибера показала стройную фигуру в откровенном купальнике

Хейли снялась в необычной позе на пляже

Успешная модель Хейли Бибер радует своих поклонников не только нарядами на подиуме, но и в своих социальных сетях. Жена Джастина Бибера не устает демонстрировать свое стройное подтянутое тело. Однако последний снимок удивил даже давних поклонников.

На фотографии, которую модель опубликовала в своем блоге, она лежит на пляже в необычной позе. Внимание фанатов привлек невероятно маленький купальник, который практически не прикрывает грудь звезды. Свой образ Хейли Бибер решила дополнить соломенной шляпой и красными очками в тон бикини. Свой пикантный пост звезда подписала кокетливой фразой.

"Я буду здесь, если понадоблюсь тебе", – написала жена музыканта.

Поклонники отметили не только спортивную фигуру 27-летней модели, но и ее внешний вид. Звезда позировала перед камерой без макияжа и укладки. Ее волосы небрежно растрепал ветер.

Фанаты написали, что им приятно видеть знаменитость с естественным телом и красотой. Они отметили, что Хейли Бибер ни разу не прибегала к услугам пластического хирурга и других манипуляций со своей внешностью.

Ранее сообщалось, что в сеть попало фото обнаженной Муцениеце. Звезда отмечала день рождения и снялась с подругой в спа-центре. Актрисы просто прикрыли обнаженную грудь руками.