Турецкие банки массово блокируют платежи россиян

Возникла большая проблема

Не исключено, что этим летом синее море и турецкие пляжи нашим согражданам придется рассматривать только на картинке. В последнее время у турецких отельеров большие проблемы с тем, чтобы получить оплату из России.

Недоступность международных транзакций обеспечили санкции. Работа турфирм осложнена отсутствием дохода от путевок, потому что блокада, которую запад установил на банковские системы Турции, не позволяет получать прибыль.

Службы обеих стран пытаются найти способ решения проблемы.

Но вполне возможно, что в этом году российским туристам придется искать другие места для летнего отдыха. Деньги, которые отправляются из России в Турцию, либо приходят назад, либо "гуляют" где-то по пути, нарушая финансовые потоки.

Турецкие политики недовольны сложившейся ситуацией. В случае, если продолжительность эмбарго затянется, туристическая отрасль страны придет в упадок, потому что доля русского туриста в прибыли от курортников очень велика. Наши соотечественники не могут платить картами "Мир" или валютой. Российские турагенты тоже в панике, ведь убытки составляют немалые суммы.

Как дальше будет развиваться ситуация, пока не ясно, но поискать альтернативные направления для отпуска не помешает. В Анкаре указывают, что переводы из России либо проходят с задержкой, либо отменяются – из-за экономического давления со стороны Запада.

Ранее мы писали, что россиянку не пустили в Турцию из-за некомпетентности турагента.

