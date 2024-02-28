Экономные туристы нашли неожиданную замену взлетевшей в цене Турции

Курорты также предлагают отдых по системе "все включено"

Любимая российскими туристами Турция со своим знаменитым all inclusive невероятно взлетела в цене за последние годы. Те, кто не желает разориться на отпуске, нашли неожиданный способ заменить заграничный отдых. Об этом рассказал специалист в области туризма Арсений Аредов. Эксперт сообщил, что на наших курортах уже начали предлагать номера в отелях по системе "все включено".

"Сейчас, когда Турция очень сильно подорожала, <...> действительно отели и российские туроператоры стали делать все больше таких туров", — поделился специалист.

Арсений рассказал, что отечественный туризм начал активнее развиваться еще четыре года назад, когда из-за пандемии ездить за границу стало сложнее. Сейчас же, ощутив еще больший спрос, отельеры стараются создать условия не хуже, чем в той же Турции. Аредов отмечает, что в нашей стране есть несколько отелей, которые предоставляют сервис "все включено" в привычном для нас понимании: с бесплатным круглосуточным питанием, напитками, алкоголем и другими услугами.

Однако, по словам Аредова, расти еще есть куда. Даже с учетом того, что многие предлагают отдых all inclusive, он все еще отличается от того, к которому привыкли российские туристы, передает телеканал "360". Многие отели просто в стоимость номера включили завтрак, обед и ужин. Арсений отмечает, что в первую очередь это связано с дороговизной этой системы, и немногие отели готовы взять на себя такие расходы.

Ранее эксперт рассказал о хитрой уловке турецких отелей.