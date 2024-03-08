Продюсер резко отреагировал на слова Вайкуле о "кормлении Союза"

Болдин разгромил слова Вайкуле о "кормлении Союза"
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Продюсер напомнил, что певица весьма неплохо зарабатывала в СССР

Бывший муж Пугачевой, продюсер Евгений Болдин сказал, что на самом деле хвастливые заявления некогда любимицы россиян, а ныне одного из главных критиков России Лаймы Вайкуле о том, что она кормила своим творчеством весь Союз, полная чушь. Болдин поведал, как в те времена он лично помогал исполнительнице хита "Ах, вернисаж, ах, вернисаж!" перебраться из небогатой Латвии в Россию, где начинали крутиться неплохие средства и появилась возможность "срубить" по-настоящему крупные гонорары.

"Лайма появилась, когда уже были 1990-е. Она зарабатывала хорошие деньги", – рассказал Болдин.

Евгений Болдин напомнил, что "понаехавших" артистов советские зрители искренне любили и уважали за их творчество, поэтому ему удивительно теперь слышать от них гадости в адрес страны и ее граждан.

Напомним, Вайкуле заявила, что именно она своими концертами и гастролями содержала СССР,  а позже наотрез отказалась контактировать с российскими коллегами. К тому же в своих социальных сетях бывшая звезда эстрады неоднократно поливала грязью прежних сограждан.

Ранее мы писали, что Юрий Лоза очень резко ответил Лайме Вайкуле, позволившей себе "наехать" на знаменитого композитора Раймонда Паулса.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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