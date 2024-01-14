Вайкуле нашла способ отомстить приструнившему ее Паулсу

Певица теперь выражает неуважение к композитору

Пару дней назад Раймонд Паулс отметил 88 лет. Обошлось без пышных торжеств – все было тихо и по-семейному, как любит маэстро.

Оказывается, среди близких, которые поздравляли Паулса, не оказалось Лаймы Вайкуле, ставшей популярной благодаря мелодиям композитора. Та даже не позвонила своему старому знакомому.

Как указал Илья Резник, сочинивший вместе с Раймондом не один десяток вечных песен, Раймонд постоянно мыслит о вечном и продолжает работать. Не теряет силы на заре девятого десятка, и отлично держится.

Резник подтвердил, что Вайкуле даже не потрудилась позвонить тому, кому обязана своей популярностью. При этом живет близко от Паулса. Впрочем, пожимает плечами спустя некоторое время после раздумий Илья Рахмиэлевич, удивляться поведению певицы нечего.

"Пусть эти подлые выходки останутся на ее совести. Вайкуле оказалась "Фомой, не помнящей родства". Бог ей судья, как и всем этим бывшим звездам", – высказался Резник, заявив, что время таких артистов уже прошло.

А ранее Паулс заявил, комментируя обвинения Вайкуле в плагиате зарубежных песен при создании отечественных хитов, что та вечно несет "какой-то бред".