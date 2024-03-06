Зачем чиновники скупили билеты на концерт Орбакайте: объяснение

Утверждается, что инициатива поступила от граждан

Администрации двух поселков под Санкт-Петербургом поддержали выступление Кристины Орбакайте, которое прошло несколько дней назад. Как оказалось, билеты на почти 1 млн рублей были куплены за счет казны. Подобный поступок вызвал негодование общественности, особенно на фоне неоднозначной гражданской позиции артистки.

Выступление Орбакайте в Санкт-Петербурге прошло, несмотря на отмены концертов в регионах. Общественники требовали, чтобы мероприятие не состоялось – они заявляли, что знаменитость нужно лишить возможности зарабатывать в России. Поэтому решение о покупке чиновниками билетов на ее представление вызвало широкий резонанс.

Представители администрации поселка Левашово поспешили объясниться, заявив, что хотели сделать подарок жителям на 8 марта, поэтому и купили билеты на концерт Орбакайте. Инициатива, к слову, пошла от народа.

"Местная администрация выделила бюджетные средства для приобретения билетов для жителей, чтобы поздравить их с праздником, дать возможность им стать зрителями праздничного шоу и получить массу положительных эмоций", – объяснили власти поселка.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте не будет выступать на концерте в Кремлевском дворце, хотя до этого утверждалось, что никто убирать ее из программы не будет.